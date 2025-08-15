Ричмонд
Озвучено, где на Дальнем Востоке сильнее всего повысили зарплаты

Приморье — в аутсайдерах рейтинга, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

 Проведен анализ динамики зарплат по регионам Дальнего Востока с начала года. Согласно данным, больше всего повысились оклады на Сахалине. Работодатели в Сахалинской области повысили предлагаемые зарплаты в среднем на 9%.

Также растут предлагаемые зарплаты на Камчатке (+6,8% или 6 тыс. руб.) и в Хабаровском крае (+5,5% или 4,1 тыс. руб.). Об этом сообщает РБК со ссылкой на известный портал по поиску работы.

Приморский край находится в стагнации по заплатам. По данным исследования, медленнее всего рынок прибавлял в Приморском крае (+2,7%), в Магаданской области (+1,9%) и Якутии (+1%). В Забайкальском крае и Бурятии рост составил около 4%.

Что касается общероссийских показателей, то медианная предлагаемая зарплата выросла на 8% и достигла 79,6 тыс. рублей. На Дальнем Востоке динамика скромнее — +5%, до 84,2 тыс. рублей.

Примечательно, что ранее сообщалось, что по итогам 2024 года во Владивостоке средняя зарплата специалистов средних и крупных компаний выросла на 17,3% и составила 115,3 тыс. руб.