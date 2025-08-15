Могилу Цоя ранним утром окружили пьяные фанаты в 35-ю годовщину его смерти

Журналист «МК в Питере» Валерия Бянкина приехала на место захоронения певца ранним утром. Ворота кладбища распахнули для посетителей в 9 часов утра. Люди, среди которых были и фанаты с гитарами, хлынули на лужайку, которая раскинулась перед колонной, увенчанной полумесяцем с барельефом лица Виктора Цоя.
Отметим, что за пару дней до годовщины смерти Цоя в районе кладбища был сильнейший ливень с грозой, длившийся около часа. Шел град. Подходы к месту захоронения певца были затоплены. Люди либо прыгали по лужам, либо обходили по тонким кромкам сбоку. Но на самой могиле стоит памятник с постаментом, поэтому его не залило и сегодня вокруг него также много людей и огромные букеты цветов.
Однако не все пришли почтить память певца так благочинно. Группа людей с гитарами и бутылками пива, разместилась на лужайке, которая прежде была полностью залита водой, и стала громко петь песни. Наш корреспондент отметила, что на могиле откровенно разит перегаром, а фанаты не стесняются и оставляют комментарии по поводу пришедших почтить память Цоя и сильно смолят.
Тем не менее Валерии удалось пообщаться с семьей, которая приехала на могилу артисту из Алтайского края. Почитатели творчества Цоя живут в 20 минутах езды от границы с Казахстаном, в городе Рубцовск Сегодня они приехали разделить этот день с любимым артистом, а у главы семейства завтра день рождения. Мужчина рассказал, что слушает группу «Кино» с детства.
Один из посетителей пришел на могилу в 7:30 утра. Само кладбище работает с 9 утра, но есть и другой вход, которым пользуются в подобных случаях, если ворота главного входа еще закрыты, а ранним утром надо попасть на могилу близкого.
Много желтых цветов лежит у могилы Цоя. По словам посетителей, рядом с памятником Цою стоит женщина и торгует большими букетами, в основном с желтыми розами. По ее словам, певец любил именно такие цветы.
Семья москвичей приехала на могилу Цоя по просьбе их 10-летнего сына. Корреспондент Валерия Бянкина узнала, что ребенок приверженно относится к певцу уже два года. О том, что Цой погиб именно 15 августа, родители — Ирина и Андрей — узнали случайно, даты поездки совпали, и поэтому, чтобы исполнить детскую мечту, они приехали на Богословское кладбище. Также песни Цоя вдохновили их ребенка на то, чтобы он начал учиться петь и играть.
Ирина рассказала, что хорошо помнит день смерти Цоя.
«В Москве было много милиции и много страдающих фанатов», — передает она.
