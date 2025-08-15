Могилу Цоя ранним утром окружили пьяные фанаты в 35-ю годовщину его смерти

Отметим, что за пару дней до годовщины смерти Цоя в районе кладбища был сильнейший ливень с грозой, длившийся около часа. Шел град. Подходы к месту захоронения певца были затоплены. Люди либо прыгали по лужам, либо обходили по тонким кромкам сбоку. Но на самой могиле стоит памятник с постаментом, поэтому его не залило и сегодня вокруг него также много людей и огромные букеты цветов.