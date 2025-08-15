Разработан гематоген для вегетарианцев с сохранением полезных свойств

В ходе экспериментов исследователи выяснили, что наиболее устойчивыми смесями для создания гематогена являются образцы с 10−15% содержанием муки семени кунжута и с 20−25% содержанием муки вареной чечевицы. Также в готовый продукт ученые добавили ресвератрол — природный антиоксидант, который синтезируется в семенах и кожице красного винограда. По данным авторов патента, это соединение обладает противовоспалительными и антиокислительными свойствами для ионов двухвалентного железа, важного для состава продукта. Сгущенное молоко животного происхождения в гематогене заменили на кокосовое. «Данный состав гематогена разнообразит и увеличит рацион людям, которые придерживаются системы питания преимущественно, либо исключительно растительной пищей», — отметили авторы разработки.