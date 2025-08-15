К отопительному сезону на котельной в Волгограде установят новый котел

Реконструкция котельной БСМП — часть масштабной работы, которая ведется в Волгограде в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Установлена новая дымовая труба на котельной 82 в Ворошиловском районе, еще одну новую трубу установят на котельной 849 в Тракторозаводском районе. А всего капитально отремонтируют 6 дымовых труб. Параллельно с этим продолжаются гидравлические испытания на сетях и ремонты трубопровода после выявленных нарушений.