В Иркутске пройдет фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»

Иркутск, НИА-Байкал — 30 августа в Комсомольском парке состоится большая патриотическая эстафета — фестиваль «Русское лето. ZaРоссию».

Источник: Мэрия Иркутска

В этом году он стартовал 5 августа в Орле и пройдет через 15 городов в пяти федеральных округах страны.

Его главные темы в Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — гордость за победы нашей страны, благодарность защитникам Родины, поддержка бойцов и их семей.

Для жителей и гостей Иркутской области выступят певица Виктория Дайнеко, рэп-исполнитель ST, группа ЕЩЁ и региональные исполнители. Посетителей ждут увлекательные культурные и спортивные мероприятия.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, программа будет интересна людям всех возрастов, семьям с детьми. Каждый сможет почувствовать единение с народом нашей страны, вспомнить о подвигах героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Партнерами фестиваля выступают Народный фронт, фонд «Всё для Победы!» и шоу от Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира». Информационный партнер — радиостанция «Гордость».

Подробности можно посмотреть на сайте русскоелето.рф/. Начало в 14:00. Вход свободный.