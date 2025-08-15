Из плена ВСУ вернулся военнослужащий из Новосибирской области

В рамках недавнего обмена удерживаемыми лицами между Российской Федерацией и Украиной, солдат из Новосибирской области был освобожден из плена. Информацию об этом сообщила Е. Зерняева, занимающая должность уполномоченного по правам человека в данном регионе.