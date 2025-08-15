Ричмонд
Из плена ВСУ вернулся военнослужащий из Новосибирской области

Российские военные сейчас находятся на территории Белоруссии, сразу после вернутся на родину.

В рамках недавнего обмена удерживаемыми лицами между Российской Федерацией и Украиной, солдат из Новосибирской области был освобожден из плена. Информацию об этом сообщила Е. Зерняева, занимающая должность уполномоченного по правам человека в данном регионе.

В общей сложности, в результате обмена, 84 российских военнослужащих были возвращены украинской стороной. После освобождения их перевезли на территорию Республики Беларусь. Все вернувшиеся военнослужащие прошли медицинское обследование и получили необходимую психологическую поддержку.

Региональные власти оказывают содействие в его дальнейшей реабилитации и возвращении домой.