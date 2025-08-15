В Севастополе возобновили «Рыбный день»

Сейчас в рыбный день представлена черноморская килька, хамса и консервы, а также можно приобрести океаническую рыбу навага, путассу и минтай со скидкой от 10%. В зависимости от сезонного вылова ассортимент будет меняться и дополняться ставридой и смаридой. В рамках программы «Рыбного дня» наша компания представляет продукцию собственного производства. То есть это черноморская рыба, которая нашим рыболовным судном выловлена в Черном море — килька и хамса. В декабре мы приступим к промыслу ставриды черноморской, она также будет представлена в рыбный день по социальной цене. По скидке 50% эта цена достаточно социальная, потому что рыбу мы сегодня в промышленных объемах продаем даже дороже, чем она представлена сегодня в магазине, — отмечает генеральный директор рыболовной компании «Бухта удачи» Александр Горбач.