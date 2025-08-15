В Казахстане задержан водитель самосвала из Новосибирска, пытавшийся задавить пешеходов

Мужчина намеренно пытался задавить людей на остановке по улице Петухова. После объявления в розыск бежал из страны.
Подозреваемый, уклоняясь от следственных действий, был объявлен в международный розыск. Четырнадцатого августа его обнаружили в столице Казахстана, городе Астане, откуда он планировал бежать в Азербайджан.
В данный момент проводятся подготовительные процедуры для его выдачи Российской Федерации. Уголовное преследование начато по статье о покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Согласно материалам следствия, утром десятого августа 2025 года неизвестный водитель грузовика возле дома 79Б по улице Петухова в Кировском районе Новосибирска, предпринял попытку убийства, совершив намеренный наезд на группу людей.
Злоумышленник не смог реализовать свой преступный замысел, поскольку его действия были замечены, и люди успели избежать столкновения, разбежавшись.
Прокуратура осуществляет надзор за ходом расследования и его результатами.