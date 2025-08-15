В Таганроге жильцов обрушенного дома выселят до 17 августа

В Таганроге жильцы дома на улице Октябрьской должны покинуть помещения после обрушения плиты перекрытия, сообщила глава города Светлана Камбулова. Решение приняли после внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.
— Дом имеет два крыла, в которых проживают 40 человек. После аварии в пострадавшем крыле оперативно отключили водоснабжение и подачу газа. Жителей срочно эвакуировали. До 17 августа все жильцы должны покинуть помещения. С 18 августа доступ в дом будет ограничен, — проинформировала Светлана Камбулова.
После отключения воды и газа начисления за коммунальные услуги производиться не будут. К этому моменту в пострадавшем доме обследовали 12 квартир, было принято два заявления на единовременную выплату девяти жильцам. Комиссия продолжает работу.
Заявления на получение материальной поддержки принимают с 9 до 18 часов в управлении защиты от ЧС на Морозова, 8.
Напомним, в ночь на 14 августа на Октябрьской, 44б, в подвальном помещении под квартирой № 11, разрушилась перегородка, после этого произошло обрушение потолочной балки и плиты перекрытия. В итоге по всей конструкции здания появились трещины. Сейчас в границах дома действует режим ЧС.
