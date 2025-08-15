В Таганроге жильцов обрушенного дома выселят до 17 августа

— Дом имеет два крыла, в которых проживают 40 человек. После аварии в пострадавшем крыле оперативно отключили водоснабжение и подачу газа. Жителей срочно эвакуировали. До 17 августа все жильцы должны покинуть помещения. С 18 августа доступ в дом будет ограничен, — проинформировала Светлана Камбулова.