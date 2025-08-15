Ричмонд
Есть превышение показателей цветности и запаха: в Волгограде проверили питьевую воду

Роспотребнадзор разрешил волгоградцам пить воду из-под крана.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде лаборанты «Центра гигиены и эпидемиологии» взяли пробы воды из Волги после того, как она начала бурно цвести. Ранее специалисты «Концессий» сообщили, что стали добавлять в воду больше химии, чтобы вода оставалась пригодной для питья. Роспотребнадзор выяснил, можно ли пить воду из-под крана в Волгограде в середине августа.

— По результатам исследований питьевой воды отмечается незначительное повышение органолептических показателей (цветности и запаха), однако их значения не превышают гигиенические нормативы, — прокомментировали в Роспотребнадзоре. И пообещали следить и дальше за качеством воды, которая оказывается в кранах у населения города.