Есть превышение показателей цветности и запаха: в Волгограде проверили питьевую воду

В Волгограде лаборанты «Центра гигиены и эпидемиологии» взяли пробы воды из Волги после того, как она начала бурно цвести. Ранее специалисты «Концессий» сообщили, что стали добавлять в воду больше химии, чтобы вода оставалась пригодной для питья. Роспотребнадзор выяснил, можно ли пить воду из-под крана в Волгограде в середине августа.