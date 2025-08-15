Вячеслав Помельников покинул пост руководителя Воронежского народного хора

Художественный руководитель Воронежского русского народного хора имени К. И. Массалитинова Вячеслав Помельников покинул свой пост. Такое решение народный артист РФ принял сам, сообщили в пресс-службе регионального минкультуры в четверг, 14 августа.
Вячеслав Николаевич возглавлял коллектив 45 лет. За это время Воронежский русский народный хор стал «визитной карточкой» региона, достойно представляя его на федеральном и международном уровнях.
Худрук хора проявил себя не только как талантливый руководитель, дирижёр и педагог, но и как композитор. Многие из номеров, исполняемые коллективом, являются его сочинениями или аранжировкой.
Вячеслав Помельников награждён государственными званиями «Заслуженный деятель искусств РСФСР» и «Народный артист Российской Федерации».
Кроме того, за многолетний плодотворный труд ему была вручена благодарность губернатора Александра Гусева.