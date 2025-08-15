Ричмонд
Вячеслав Помельников покинул пост руководителя Воронежского народного хора

Такое решение народный артист РФ принял сам.

Источник: Министерство культуры Воронежской области

Художественный руководитель Воронежского русского народного хора имени К. И. Массалитинова Вячеслав Помельников покинул свой пост. Такое решение народный артист РФ принял сам, сообщили в пресс-службе регионального минкультуры в четверг, 14 августа.

Вячеслав Николаевич возглавлял коллектив 45 лет. За это время Воронежский русский народный хор стал «визитной карточкой» региона, достойно представляя его на федеральном и международном уровнях.

Худрук хора проявил себя не только как талантливый руководитель, дирижёр и педагог, но и как композитор. Многие из номеров, исполняемые коллективом, являются его сочинениями или аранжировкой.

Вячеслав Помельников награждён государственными званиями «Заслуженный деятель искусств РСФСР» и «Народный артист Российской Федерации».

Кроме того, за многолетний плодотворный труд ему была вручена благодарность губернатора Александра Гусева.