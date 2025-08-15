Красноярского бойца СВО вернули из украинского плена

Из украинского плена освободили участника из Красноярска. Об этом сообщил депутат Госдумы Юрий Швыткин.
«Среди освобождённых пленных участник СВО В. 1990 г. р., делом которого я лично занимался. Ко мне обращалась супруга военнослужащего с просьбой разыскать мужа», — написал политик.
В ходе обмена из украинского плена освободили 84 бойца, среди которых находился боец из Красноярска. На Украину возвратили также 84 бойца.
На данный момент бойцы находятся в Беларуси, получают медицинскую и психологическую помощь.
Особая благодарность министерству обороны и лично Татьяне Москальковой, Уполномоченному по правам человека в РФ.
Ранее Юрий Швыткин сообщал о возвращении еще одного красноярского бойца из украинского плена.