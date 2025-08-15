Ричмонд
Красноярского бойца СВО вернули из украинского плена

Всего в ходе обмена освободили 84 бойца.

Источник: Аргументы и факты

Из украинского плена освободили участника из Красноярска. Об этом сообщил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Среди освобождённых пленных участник СВО В. 1990 г. р., делом которого я лично занимался. Ко мне обращалась супруга военнослужащего с просьбой разыскать мужа», — написал политик.

В ходе обмена из украинского плена освободили 84 бойца, среди которых находился боец из Красноярска. На Украину возвратили также 84 бойца.

На данный момент бойцы находятся в Беларуси, получают медицинскую и психологическую помощь.

Особая благодарность министерству обороны и лично Татьяне Москальковой, Уполномоченному по правам человека в РФ.

Ранее Юрий Швыткин сообщал о возвращении еще одного красноярского бойца из украинского плена.