Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хулиганские действия бурого медведя Омской области попали на фотоловушку

Медведь-проказник устроил разгром на лесной поляне.

Источник: Соцсети

Необычную историю зафиксировала фотоловушка на одной из омских лесных опушек. Косолапый хулиган устроил настоящий погром на солонце — специальном месте, куда животные приходят за минералами.

Камеры запечатлели, как медведь не просто пришёл подкрепиться, а основательно «разобрал» конструкцию. Специалисты уже восстановили повреждённый солонец, но теперь гадают: вернутся ли прежние посетители и что ещё выкинет неугомонный мишка.

«Этот медведь явно обладает характером, — шутят исследователи. — Сначала он устроил дегустацию, теперь вот ремонт потребовался. Ждём, чем ещё удивит наш лесной хулиган».

Учёные продолжат наблюдение за необычным поведением косолапого. Кто знает, может быть, в следующий раз камеры заснимут ещё более забавные сцены из жизни омских медведей.

Ранее мы сообщали, что в Омском регионе хищники выходят к деревням.