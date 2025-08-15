Хулиганские действия бурого медведя Омской области попали на фотоловушку

Камеры запечатлели, как медведь не просто пришёл подкрепиться, а основательно «разобрал» конструкцию. Специалисты уже восстановили повреждённый солонец, но теперь гадают: вернутся ли прежние посетители и что ещё выкинет неугомонный мишка.