Хулиганские действия бурого медведя Омской области попали на фотоловушку

Необычную историю зафиксировала фотоловушка на одной из омских лесных опушек. Косолапый хулиган устроил настоящий погром на солонце — специальном месте, куда животные приходят за минералами.
Камеры запечатлели, как медведь не просто пришёл подкрепиться, а основательно «разобрал» конструкцию. Специалисты уже восстановили повреждённый солонец, но теперь гадают: вернутся ли прежние посетители и что ещё выкинет неугомонный мишка.
«Этот медведь явно обладает характером, — шутят исследователи. — Сначала он устроил дегустацию, теперь вот ремонт потребовался. Ждём, чем ещё удивит наш лесной хулиган».
Учёные продолжат наблюдение за необычным поведением косолапого. Кто знает, может быть, в следующий раз камеры заснимут ещё более забавные сцены из жизни омских медведей.
