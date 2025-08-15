В Новосибирской области прогнозируют необычно теплую осень

В отношении осадков предполагается, что их общий объем будет соответствовать норме, но с ощутимыми изменениями по месяцам. В сентябре прогнозируется сравнительно сухая погода, в октябре выпадет вдвое больше осадков, чем в прошлом году, а ноябрь может стать рекордным по количеству осадков в виде дождя и снега за последнее десятилетие.