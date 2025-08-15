В Новосибирской области прогнозируют необычно теплую осень

Метеорологи ожидают аномально высокие температуры, которые продержатся до ноября.
По предварительным оценкам, осень 2025 года в Новосибирской области имеет все шансы стать наиболее теплой за последние 30 лет. Синоптики предсказывают необычно высокие температурные показатели, которые сохранятся до последнего месяца осени.
Ожидается, что сентябрь будет теплее обычного, возможно, даже самым жарким за прошедшую пятилетку. Октябрь, по всей видимости, также будет характеризоваться температурой выше нормы, а ноябрь может преподнести сюрприз в виде нетипично высоких температур, намного превышающих средние многолетние показатели.
В отношении осадков предполагается, что их общий объем будет соответствовать норме, но с ощутимыми изменениями по месяцам. В сентябре прогнозируется сравнительно сухая погода, в октябре выпадет вдвое больше осадков, чем в прошлом году, а ноябрь может стать рекордным по количеству осадков в виде дождя и снега за последнее десятилетие.
Предполагается, что первый снег в регионе выпадет не раньше конца октября или начала ноября, что значительно позже привычных сроков.