В Неклиновском районе Ростовской области из-за БПЛА пострадал частный дом

В Неклиновском районе Ростовской области после атаки БПЛА пострадал частный дом. Об этом 15 августа в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— В селе Николаевка в частном доме посечены стены, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
Донской глава добавил, что из-за БПЛА также произошло несколько возгораний сухой травы, но пламя быстро потушили.
Воздушную атаку прошедшей ночью отразили в Таганроге, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах. По оперативным данным, никто из людей не пострадал.
