МЧС сообщило про пожар на территории предприятия «Гродно-Азот»

В пресс-службе отметили, что информация про возгорание на территории предприятия поступила спасателям 14 августа, в четверг, около 09.38. Приехавшие на место сотрудники МЧС смогли установить, что горела ветошь в помещении электромастерских одного из цехов. Огонь оперативно ликвидировали, пострадавших нет.