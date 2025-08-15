МЧС сообщило про пожар на территории предприятия «Гродно-Азот». Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В пресс-службе отметили, что информация про возгорание на территории предприятия поступила спасателям 14 августа, в четверг, около 09.38. Приехавшие на место сотрудники МЧС смогли установить, что горела ветошь в помещении электромастерских одного из цехов. Огонь оперативно ликвидировали, пострадавших нет.
В МЧС акцентировали внимание, что пожар на повлиял на режим работы предприятия «Гродно-Азот». Причина случившегося устанавливается.
Ранее под Гомелем водитель квадроцикла погиб, врезавшись в жилой дом.
Тем временем Минсвязи намерено улучшить качество сотовой связи на железной дороге в Беларуси.
Кроме того, ЖКХ раскрыло результаты проб воды, которая течет из кранов в Минске.