Улицу Борисенко во Владивостоке перекроют завтра на две недели

Проезд закроют с 06:00 16 августа 2025 года. Специалисты уже оснащают территорию необходимыми знаками и ограждениями. Открыть движение планируется 31 августа. На движение трамваев дорожные работы не повлияют — демонтаж трамвайных путей в планы рабочих не входит. Маршруты автобусов будут скорректированы: для них предусмотрен объезд по улице 40 лет ВЛКСМ, на которой сейчас есть участок одностороннего движения, но его на время производства работ сделают двухсторонним.
Автомобилисты смогут объезжать перекрытие также по улице Фадеева.
На перекрытом участке выполнят плановую замену трубы теплосети, её диаметр увеличат с 720 мм до 1020 мм, что повысит эффективность теплоснабжения потребителей.
На время изменения схемы движения в районе транспортного узла остановки «Улица Спортивная» временно перенастроили работу светофора на перекрестке улиц Вилкова, Калинина и 40 лет ВЛКСМ. На светофоре ввели дополнительную фазу и установили новую дополнительную секцию поворота налево при движении по улице Вилкова со стороны улицы Спортивной на улицу 40 лет ВЛКСМ с временным двухсторонним движением.
Выделение отдельной фазы на время ремонта позволит обеспечить безопасный поворот возросшего транспортного потока с улицы 40 лет ВЛКСМ в сторону Спортивной и в обратном направлении.