Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Улицу Борисенко во Владивостоке перекроют завтра на две недели

В Центре организации дорожного движения Владивостока и городского управления транспорта уточнили даты перекрытия сквозного проезда по улице Борисенко в районе остановки «Спортивная» — движение транспортных средств будет приостановлено уже с завтрашнего дня, предупреждает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Проезд закроют с 06:00 16 августа 2025 года. Специалисты уже оснащают территорию необходимыми знаками и ограждениями. Открыть движение планируется 31 августа. На движение трамваев дорожные работы не повлияют — демонтаж трамвайных путей в планы рабочих не входит. Маршруты автобусов будут скорректированы: для них предусмотрен объезд по улице 40 лет ВЛКСМ, на которой сейчас есть участок одностороннего движения, но его на время производства работ сделают двухсторонним.

Автомобилисты смогут объезжать перекрытие также по улице Фадеева.

На перекрытом участке выполнят плановую замену трубы теплосети, её диаметр увеличат с 720 мм до 1020 мм, что повысит эффективность теплоснабжения потребителей.

На время изменения схемы движения в районе транспортного узла остановки «Улица Спортивная» временно перенастроили работу светофора на перекрестке улиц Вилкова, Калинина и 40 лет ВЛКСМ. На светофоре ввели дополнительную фазу и установили новую дополнительную секцию поворота налево при движении по улице Вилкова со стороны улицы Спортивной на улицу 40 лет ВЛКСМ с временным двухсторонним движением.

Выделение отдельной фазы на время ремонта позволит обеспечить безопасный поворот возросшего транспортного потока с улицы 40 лет ВЛКСМ в сторону Спортивной и в обратном направлении.