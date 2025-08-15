Улицу Борисенко во Владивостоке перекроют завтра на две недели

Проезд закроют с 06:00 16 августа 2025 года. Специалисты уже оснащают территорию необходимыми знаками и ограждениями. Открыть движение планируется 31 августа. На движение трамваев дорожные работы не повлияют — демонтаж трамвайных путей в планы рабочих не входит. Маршруты автобусов будут скорректированы: для них предусмотрен объезд по улице 40 лет ВЛКСМ, на которой сейчас есть участок одностороннего движения, но его на время производства работ сделают двухсторонним.