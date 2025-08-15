Летний бум переездов в Красноярском крае: спрос на грузчиков и сборку мебели вырос на треть

Согласно данным Авито Услуг, в июне 2025 года по сравнению с весенними месяцами спрос на грузоперевозки вырос на 5%, а количество запросов на грузчиков увеличилось на впечатляющие 21%. Одновременно на 7% возросла популярность услуг по сборке и ремонту мебели, причем особенно востребованной оказалась сборка кресел (+48%), диванов и стеллажей (по +34%), столов (+33%) и обувниц (+28%).