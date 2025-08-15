Летний бум переездов в Красноярском крае: спрос на грузчиков и сборку мебели вырос на треть

С наступлением лета жители Красноярского края активно взялись за переезды и обновление жилья, что сразу отразилось на рынке сопутствующих услуг.
Согласно данным Авито Услуг, в июне 2025 года по сравнению с весенними месяцами спрос на грузоперевозки вырос на 5%, а количество запросов на грузчиков увеличилось на впечатляющие 21%. Одновременно на 7% возросла популярность услуг по сборке и ремонту мебели, причем особенно востребованной оказалась сборка кресел (+48%), диванов и стеллажей (по +34%), столов (+33%) и обувниц (+28%).
Такой всплеск активности эксперты объясняют традиционным для летнего периода увеличением количества сделок с недвижимостью и ремонтных работ. Теплая погода и длинный световой день создают идеальные условия для организации переезда. Примечательно, что основной объем спроса приходится на внутригородские переезды — красноярцы чаще меняют квартиры в пределах своих населенных пунктов, чем перебираются в другие города.
«Пик сезона обычно приходится на июнь-июль, когда семьи стремятся успеть переехать до начала учебного года, — комментирует представитель местной транспортной компании. — В этом году мы наблюдаем особенно высокую активность — количество заказов выросло примерно на четверть по сравнению с прошлым летом».
Специалисты прогнозируют, что повышенный спрос на услуги, связанные с переездами, сохранится до конца августа, после чего традиционно пойдет на спад с приближением осени.