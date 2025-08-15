В выходные сотни пермяков останутся без холодной и горячей воды

В предстоящие выходные, 16 и 17 августа, сотни жильцов многоквартирных домов Перми останутся без холодного и горячего водоснабжения. Компания «НОВОГОР-Прикамье» сообщила о проведении плановых и аварийно-восстановительных работ.
Воды не будет по адресам:
— 16 августа с 09:30 до 19:30 на ул. Гусарова, 4 и 8, ул. Кояновской, 4 и 8, ул. Лодыгина, 28а, 32 и 34, ул. Солдатова, 14а, 17 и 17а;
— 16 августа с 10:00 до 10:00 17 августа на ул. Екатерининской, 30, 32, 32а, 33 и 44, ул. Горького, 36, Островского, 21 и 22, ул. Пермской, 22 и 30;
— 16 августа с 10:00 до 12:00 17 августа на ул. Акмолинской, 14, ул. Бенгальской, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 6, 8, ул. Бумажников, 1, 11, 12, 17, 2, 20, 9, ул. Васильевской, 6, ул. Ветлянской, 22, ул. Головановской, 1, ул. Горнозаводской, 5, ул. Дальневосточной, 2, ул. Декабря, 10, ул. Пузырева, 14, 23, ул. Железнодорожной, 1, 3, 4, ул. Загорской, 1, ул. Залесной, 2, ул. Звездной, 82, пер. Зеленом, 1, ул. Земляничной, 62, ул. Иркутской, 10, ул. Корсуньской, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 5, 9, ул. Космической, 5, ул. Кочевской, 5, ул. Крылова, 4, ул. Куликовской, 14, ул. Лодочной, 14, ул. Луговой, 3, ул. Малореченской, 43, ул. Менделеева, 1, ул. Мозырьской, 1, 26, 3, 34, 5, 6, 9, 9а, ул. Оршанской, 11, 13, 17, 20, 3, 5, 7, 9, пер. Песчаном, 5, ул. Пинской, 1, ул. Попова (Малые Реки), 6, ул. Пришвина, 3, ул. Прохладной, 2, ул. Ромашковой, 66, ул. Рябиновой, 23, ул. Садовой, 9, ул. Сестрорецкой, 10, 13, 15, 16, 19, 19а, 20, 21, 24, 26, 3, 9, ул. Сиреневой, 31, ул. Слудской, 12, ул. Сосновой, 8, ул. Стрелка, 2, ул. Сургутской, 13, ул. Сухумской, 10, 19, 3, 4а, 6а, 8, ул. Талалихина, 28, пер. Талицком, 12, ул. Тулвинской, 16, пер. Тупиковом, 3, ул. Хуторской, 9, ул. Челвинской, 1, ул. Шадринской, 11 и ул. Яблоневой, 2.
Следующее не менее масштабное отключение ждет жителей Индустриального и Орджоникидзевского районов Перми 23 и 24 августа.
В Индустриальном районе месяц назад обновили участок водовода протяженностью более 250 метров по ул. Карпинского. «НОВОГОР-Прикамье» применил метод цементно-песчаного покрытия. Для включения водовода в работу потребуется кратковременное отключение воды 23 августа.