В Перми временно перекроют движение из-за ночного забега и велопробега

Ограничения вступят в силу вечером 16 августа.

Источник: Соцсети

Ограничение движения в центре Перми из-за ночного забега и велозаезда «Тёмные ночи» введут с 20:00 16 августа до 00:30 17 августа. Об этом жителей города уведомили через сервис «Управляем вместе».

В сообществе «Первое Пермское Беговое» опубликовали временную схему организации дорожного движения на время забега и велозаезда. Спортивное мероприятие состоится вечером в субботу, 16 августа, улицы по маршруту перекроют для автомобилей.

С 20:00 до 00:00 будет перекрыто или ограничено движение на следующих участках:

  • Комсомольский проспект (нечётная сторона) от улицы Революции до улицы Коминтерна;
  • Комсомольский проспект (чётная сторона) от улицы Тимирязева до улицы Чкалова;
  • улице Коминтерна между сторонами Комсомольского проспекта;
  • улице Соловьева между сторонами Комсомольского проспекта;
  • улице Юрия Смирнова между сторонами Комсомольского проспекта;
  • улице Полины Осипенко между сторонами Комсомольского проспекта;
  • улице 1-я Красноармейская между сторонами Комсомольского проспекта;
  • улице Тимирязева между сторонами Комсомольского проспекта;
  • улице Белинского от дома № 71 по Комсомольскому проспекту до пересечения с улицей Сибирской;
  • улице Сибирская от улицы Белинского до дома № 57 по улице Сибирской.

Кроме того, уже с 15:00 закроют нечётную сторону Комсомольского проспекта между сторонами улицы Соловьёва и проезда по площади перед ДК Солдатова.

Организаторы забега просят учитывать ограничения при планировании маршрутов, а также передать информацию о них близким и знакомым.