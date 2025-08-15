В Московском зоопарке пройдет празднование дня рождения панды Катюши

В выставочном пространстве «Дом Клюева» 20 августа откроется выставка «Волшебный ветер из бамбуковой страны. Анималистика в восточной живописи Яны Передерниной». В основе работ — наблюдения и многочисленные натурные зарисовки художницы в Московском зоопарке с применением различных стилей и техник восточной живописи — сумиэ, гунби, сяо сеи, а также в жанре пейзажа. В экспозиции представлено более 50 произведений, выполненных на основе знания живой природы и безусловной любви к ней. Посетить «Дом Клюева» можно со среды по воскресенье с 10:00 до 17:00 по входному билету в зоопарк.