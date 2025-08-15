В Московском зоопарке пройдет празднование дня рождения панды Катюши

Панде Катюше — первому детенышу бамбукового медведя, рожденному в России, — 24 августа исполнится два года. В честь этого события для посетителей Московского зоопарка пройдет масштабная программа. Неделя будет наполнена увлекательными мероприятиями, которые позволят посетителям ближе познакомиться с удивительными животными и интересно провести время.
Для гостей подготовили красочное китайское шоу, экскурсии, мастер-классы, лекции, квесты, а также показ фильма «Первая в России», посвященный Катюше. На протяжении всей праздничной недели виновнице торжества будут вручать подарки. Киперы, ухаживающие за животными, изготовят игрушки из бамбука со съедобными лакомствами и торт.
Гости из Поднебесной
В эти дни пройдет экскурсия «Гости из Поднебесной». Она посвящена животным, обитающим на территории Китая. В их числе не только всем известные большие панды, но и гуси-сухоносы, красные панды, красные волки, дальневосточный леопард, рыси и другие животные. Экскурсия состоится 18, 19, 21, 22 августа в 14:00, а 23 и 24 августа — в 11:00.
На экскурсии требуется предварительная регистрация в сервисе «Мосбилет», количество мест ограничено. Входной билет в зоопарк для посещения экскурсии не нужен.
У павильона «Фауна Китая» 18, 19, 20 и 24 августа с 14:00 до 16:00 пройдет мероприятие «Игра про панд», где надо будет пройти поле с лабиринтами и выполнить различные задания. Гостей ждут вопросы о пандах и их соседях в природе. А 21, 22 и 23 августа с 13:00 до 15:00 в инфоцентре в детском зоопарке будет работать площадка с играми и викторинами.
Лекции и мастер-классы
Каждый день с 12:00: до 16:00 на круге катания (старая территория зоопарка) будут проходить мастер-классы.
Узнать больше о пандах Диндин, Жуи и Катюше, звездах Московского зоопарка, можно во время бесед с кипером. Встречи состоятся с 18 по 23 августа с 13:00 до 13:30 у павильона «Фауна Китая». Там же каждый день зоологи будут дарить Катюше подарки. А 21 августа в 13:00 посетители зоопарка смогут сами изготовить презент виновнице торжества на мастер-классе у павильона «Фауна Китая».
Посетить мастер-классы, беседы с кипером и игровую точку, а также принять участие в игре могут все гости Московского зоопарка по входному билету. Предварительная регистрация не требуется.
19, 23 и 24 августа в 15:00 состоится лекция «Вокруг панды: секреты черно-белого медведя», а 22 августа в это же время пройдет лекция «Катюша и другие малыши». 20 и 21 августа в 13:00 гостей ждут на увлекательном квесте «В гости к панде».
На квест, лекции и экскурсии требуется предварительная регистрация в сервисе «Мосбилет». Количество мест ограничено — 25 человек на мероприятие.
Шоу дракона и чайная церемония
Кульминация программы придется на 24 августа. В этот день с 12:00 до 16:00 у главного входа гостей будут встречать диджей, аниматоры, китайские барабанщики. Там посетители также смогут оценить необычный арт-объект в виде панды.
В 12:00 возле круга катания состоятся захватывающее шоу китайского дракона и танцевальный флешмоб школы-студии «Тодес». Также в программе — красочный китайский танец тайцзи с веерами, танец льва, чайная церемония с дегустацией сортов чая и зона с китайскими дворовыми играми.
В 13:00 возле павильона «Фауна Китая» состоится вынос подарка панде Катюше. В церемонии примет участие генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Волшебный ветер из бамбуковой страны
В выставочном пространстве «Дом Клюева» 20 августа откроется выставка «Волшебный ветер из бамбуковой страны. Анималистика в восточной живописи Яны Передерниной». В основе работ — наблюдения и многочисленные натурные зарисовки художницы в Московском зоопарке с применением различных стилей и техник восточной живописи — сумиэ, гунби, сяо сеи, а также в жанре пейзажа. В экспозиции представлено более 50 произведений, выполненных на основе знания живой природы и безусловной любви к ней. Посетить «Дом Клюева» можно со среды по воскресенье с 10:00 до 17:00 по входному билету в зоопарк.