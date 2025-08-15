Звёзды, «Олдскул» и панорама: опубликована программа фестиваля «Короче»

Посмотреть фильмы фестиваля в этом году можно будет также в Зеленоградске — показы пройдут в летнем кинотеатре в рамках фестиваля «Лето PREMIER» (18+). 20 августа там можно будет посмотреть киноальманах открытия фестиваля «Открытие», а 23-го — специальную конкурсную программу «Короче. Звезды». В программе также запланированы встречи с актерами и режиссерами и зрительское голосование за лучший фильм.