В Балтийске приводят в порядок подземные укрытия в жилых домах

В целях отработки действия по защите населения в условиях современных угроз и опасностей, руководителям управляющих компаний поручили проверить состояние заглубленных помещений, дооборудовать подвалы для эвакуации, обновить недостающие в подъездах и на досках объявлений информационные памятки. В подвальных помещениях жилых домов должны быть предусмотрены свет, вода, баки для мусора, посадочные места, по возможности туалет (биотуалет) и альтернативные источники питания. В таких условиях население может провести не больше суток.