В Балтийске приводят в порядок подземные укрытия в жилых домах

Защитные сооружения гражданской обороны в Балтийском округе готовы на случай необходимости.
«В нашем округе — 67 заглубленных подземных сооружений, расположенных в муниципальных зданиях и подвалах многоквартирных домов. Они входят в общее имущество граждан и обязанность содержать их в нормативном состоянии лежит на управляющих компаниях», — сообщила на встрече с руководителями УК руководитель администрации Ольга Матасова.
В администрации Балтийского городского округа разработан и утвержден план укрытия населения. Для каждого жителя предусмотрено свое место нахождения в укрытии, не менее 0,8 кв.м.
В целях отработки действия по защите населения в условиях современных угроз и опасностей, руководителям управляющих компаний поручили проверить состояние заглубленных помещений, дооборудовать подвалы для эвакуации, обновить недостающие в подъездах и на досках объявлений информационные памятки. В подвальных помещениях жилых домов должны быть предусмотрены свет, вода, баки для мусора, посадочные места, по возможности туалет (биотуалет) и альтернативные источники питания. В таких условиях население может провести не больше суток.
Жители самостоятельно должны спуститься в укрытие, взяв с собой документы, средства индивидуальной защиты, продукты питания, воду, теплые вещи и медикаменты.
«В случае необходимости информация о том, где можно укрыться, будет оперативно доведена до жителей. Оповещение организовано при помощи радио, телевидения, громкоговорителей, SMS и другими доступными средствами связи», — пообещали в администрации.