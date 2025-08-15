В Новосибирске спасатели помогли ребёнку снять застрявший на голове горшок

В Новосибирске спасатели оказали помощь ребёнку, оказавшемуся в необычной ситуации. Как сообщили в службе «Вега-1», вызов поступил из-за того, что четырёхлетний мальчик в ходе игры надел на голову пластиковый горшок и не смог самостоятельно его снять, пишут в паблике Спасатели Масс.