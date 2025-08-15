В Новосибирске спасатели помогли ребёнку снять застрявший на голове горшок

Экипаж «Вега-1» выехал на помощь четырёхлетнему мальчику, который застрял в пластмассовом горшке во время игры.
В Новосибирске спасатели оказали помощь ребёнку, оказавшемуся в необычной ситуации. Как сообщили в службе «Вега-1», вызов поступил из-за того, что четырёхлетний мальчик в ходе игры надел на голову пластиковый горшок и не смог самостоятельно его снять, пишут в паблике Спасатели Масс.
Прибывшие на место специалисты оперативно справились с задачей, освободив малыша. Пострадавший не получил травм и вскоре вернулся к своим развлечениям.
В службе отметили, что подобные случаи происходят не впервые, а сотрудники уже имеют опыт в «горшочных спасательных операциях».