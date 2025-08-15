«Всюду дыры и трещины»: омичи ужаснулись состоянию автомобильно-пешеходного моста

Фотографии разрушающегося виадука между телецентром и проспектом Мира появились вчера, 14 августа, в телеграм-канале «Новости Омска|Жесть». Омичи выразили беспокойство аварийностью объекта.
«Подскажите, а мост между телецентром и проспектом Мира не в аварийном состоянии? Планируются ли ремонтные работы на нем? Если да, то когда? Щели страшные и сквозные через всю дорогу. Нет уверенности, что он не рухнет в один момент», — говорится в сообщении с красноречивыми фотографиями.
Пост, набравший множество негативных лайков, прокомментировала администрация города Омска. После пространственного объяснения о важности и необходимости капитального ремонта городской инфраструктуры, ведомство с сожалением заявило, что бюджетом города на 2025 и плановый период до 2027 года мероприятий по капитальному ремонту данного моста не предусмотрено.