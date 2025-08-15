Как действует принцип «построил-оформи». Росреестр разъясняет

"Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или уведомления о соответствии построенного объекта требованиям законодательства необходимо обратиться в уполномоченный орган, — отмечает Светлана Ильиных, заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю. — Эти документы орган местного самоуправления сам направит в Росреестр для постановки созданного объекта на кадастровый учет и регистрации прав на него. Самостоятельно обращаться в Росреестр не нужно. Если для строительства объекта получение разрешения на строительство не требуется, для его эксплуатации застройщик должен сам обратиться за осуществлением государственного кадастрового учета и регистрации прав на такой объект.