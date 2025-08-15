Как действует принцип «построил-оформи». Росреестр разъясняет

С 1 марта 2025 года вступили в силу изменения в Градостроительный кодекс РФ, которые утвердили принцип «построил — оформи». Граждане и юридические лица (застройщики) должны руководствоваться этим принципом при завершении строительства объекта недвижимого имущества.
В соответствии с законодательством строительство или реконструкция здания или сооружения считаются завершенными со дня:
1. получения разрешения на ввод в эксплуатацию здания или сооружения, если для строительства и реконструкции таких объектов требуется получение разрешения на строительство;
2. получения уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
"Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или уведомления о соответствии построенного объекта требованиям законодательства необходимо обратиться в уполномоченный орган, — отмечает Светлана Ильиных, заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю. — Эти документы орган местного самоуправления сам направит в Росреестр для постановки созданного объекта на кадастровый учет и регистрации прав на него. Самостоятельно обращаться в Росреестр не нужно. Если для строительства объекта получение разрешения на строительство не требуется, для его эксплуатации застройщик должен сам обратиться за осуществлением государственного кадастрового учета и регистрации прав на такой объект.
Если объект недвижимости не оформлен в соответствии с законодательством, его строительство считается незавершенным, и он не может эксплуатироваться".
Напоминаем, что зарегистрированное право собственности дает возможность владельцу объекта недвижимости распоряжаться им в полной мере: подарить, продать, заложить, завещать, сдать в аренду.
Регистрация прав — это защита имущественных прав граждан при возникновении чрезвычайных ситуаций, изъятии земельного участка для государственных нужд, посягательстве мошенников, в спорах с соседями.