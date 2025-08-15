Мост у омского Телецентра начут перекрывать полностью

Строительно-монтажные работы на мосту имени 60-летия ВЛКСМ в Омске продолжаются, однако они не идут по первоначальному графику. Согласно документу, опубликованному на сайте мэрии, сроки перекрытия правой стороны моста при движении с Левого берега сдвинуты до 24:00 30 ноября 2025 года.
Ранее планировалось завершить работы на этой части моста до 30 апреля 2025 года, однако в апреле сроки были продлены до 15 августа. Также было решено еженедельно перекрывать мост с ночи субботы на воскресенье, а при необходимости — и со среды на четверг, что объяснялось ямочным ремонтом и подъёмом пролётов для замены опорных частей моста.
Кроме того, в распоряжении говорится, что для выполнения работ потребуется полное перекрытие движения транспорта. Это будет происходить каждую неделю в ночное время: с 0:00 субботы до 5:00 воскресенья, а также при необходимости с 0:00 среды до 5:00 четверга. Ограничения будут действовать до 30 ноября.