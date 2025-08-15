Мост у омского Телецентра начут перекрывать полностью

Ранее планировалось завершить работы на этой части моста до 30 апреля 2025 года, однако в апреле сроки были продлены до 15 августа. Также было решено еженедельно перекрывать мост с ночи субботы на воскресенье, а при необходимости — и со среды на четверг, что объяснялось ямочным ремонтом и подъёмом пролётов для замены опорных частей моста.