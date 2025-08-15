Ричмонд
В центре Красноярска с 15 августа изменится схема движения транспорта

В центре Красноярска уже в эти выходные снова изменится схема организации движения транспорта.

Источник: Комсомольская правда

С 16 августа в центре Красноярска снова изменится схема организации движения транспорта. В администрации города уточнили, что ограничения введут на улицах Каратанова, 9 января и участках Карла Маркса.

Это связано с реконструкцией сетей водоснабжения. До конца месяца перекрываться полностью или частично будут разные участки улиц. Так, заезжать на Каратанова с Карла Маркса и проспекта Мира, а также выезжать на Ленина будет либо невозможно, либо затруднительно.

Частичные ограничения будут вводиться на 9 января и перекрестках Каратанова и 9 января с Карла Маркса и Ленина. Также в исторической части Красноярска продолжаются работы по благоустройству поперечных улиц.

Водителей просят учитывать эту информацию и пересмотреть свои маршруты. Про все ограничения можно почитать на сайте мэрии.

Ранее мы писали, что с 13 августа из-за перекрытия части улицы Кирова временно изменились схемы движения 10 маршрутов общественного транспорта: автобусов № 2, 5, 37, 43, 52, 55, 56, 80, 90 и троллейбуса № 6.