В Иркутской области пять участников СВО получили помощь по ипотеке

Право на однократную выплату имеют участники спецоперации, получившие ранение, контузию или заболевание, приведшее к инвалидности второй или третьей группы, при условии, что они живут в Иркутской области. Важное требование — ипотека должна быть оформлена либо самим военнослужащим, либо его супругом (-ой) до момента участия в СВО.