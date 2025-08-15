В Иркутской области пять участников СВО получили помощь по ипотеке

В 2025 году пять участников специальной военной операции из Иркутска и Иркутского района воспользовались социальной выплатой для погашения ипотеки. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, общая сумма поддержки составила 4,7 миллиона рублей.
Напомним, эта программа действует в Приангарье с 2024 года по инициативе министерства строительства. Всего для военнослужащих СВО и их семей доступно 39 различных мер поддержки.
— Собственное жилье — основа стабильности, поэтому мы ввели такую выплату. Максимальный размер помощи — почти 1,1 миллиона рублей. Уверен, эти средства серьезно помогут семьям защитников, — прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.
Право на однократную выплату имеют участники спецоперации, получившие ранение, контузию или заболевание, приведшее к инвалидности второй или третьей группы, при условии, что они живут в Иркутской области. Важное требование — ипотека должна быть оформлена либо самим военнослужащим, либо его супругом (-ой) до момента участия в СВО.
С начала действия программы выплаты получили уже 10 человек на общую сумму 8,9 миллиона рублей. Среди них — жители Иркутска, Ангарска, а также Иркутского, Усольского, Шелеховского и Аларского районов.