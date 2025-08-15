Татарстан ищет новые источники питьевой воды для районов республики

В Татарстане реализуется важный проект по поиску новых источников питьевой воды для районов республики. Работа проводится в рамках масштабной ревизии водозаборов и по поручению Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.