В Новосибирске показали редкие кадры концертов Виктора Цоя в годовщину его смерти

15 августа исполняется 35 лет со дня гибели Виктора Цоя — культового музыканта, чьё творчество стало символом целой эпохи. В память об артисте в Новосибирске опубликовали архивные кадры его визитов в город.
Сегодня, в 35-ю годовщину гибели Виктора Цоя, редакция «Сиб.фм» напомнила о том, когда лидер группы «Кино» бывал в столице Сибири, и поделилась редкими фотографиями его концертов.
История группы «Кино» началась в Ленинграде в 1981 году, когда 19-летний Виктор Цой вместе с Алексеем Рыбиным и Олегом Валинским создал коллектив «Гарин и гиперболоиды». Уже в 1982-м группа сменила название на «Кино», а с приходом гитариста Юрия Каспаряна в 1983 году сформировался фирменный стиль — лаконичные, но узнаваемые гитарные партии, проникновенные тексты и неповторимый голос Цоя.
Первые записи распространялись на кассетах и быстро находили слушателей. Настоящая всесоюзная слава пришла после выхода альбомов «Группа крови» и «Звезда по имени Солнце», сделав Цоя культовой фигурой для миллионов.
В Новосибирске музыкант впервые выступил в конце 1984 года, дав два камерных концерта в общежитии Академгородка и в кафе «Волна» на ОбьГЭС. В декабре 1988-го Цой снова приехал в город и дал два акустических концерта в спорткомплексе «Север», собрав полные залы. Последний визит состоялся в марте 1990 года: группа «Кино» сыграла пять концертов в Ледовом дворце спорта «Сибирь» — одни из последних масштабных выступлений перед трагической гибелью музыканта.