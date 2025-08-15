В Новосибирске показали редкие кадры концертов Виктора Цоя в годовщину его смерти

В Новосибирске музыкант впервые выступил в конце 1984 года, дав два камерных концерта в общежитии Академгородка и в кафе «Волна» на ОбьГЭС. В декабре 1988-го Цой снова приехал в город и дал два акустических концерта в спорткомплексе «Север», собрав полные залы. Последний визит состоялся в марте 1990 года: группа «Кино» сыграла пять концертов в Ледовом дворце спорта «Сибирь» — одни из последних масштабных выступлений перед трагической гибелью музыканта.