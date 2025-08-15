Ричмонд
Основатель «Додо Пиццы» прожил 5 месяцев в тундре

С 21 марта по 10 августа бизнесмен прошел путь 730 километров — от Обской губы до берегов Северного Ледовитого океана. Передвигался он на оленьей упряжке вместе с местной семьей, полностью погрузившись в их образ жизни.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Основатель «Додо Пиццы» Федор Овчинников укутан в несколько слоев одежды на холоде
Источник: © silauma

Основатель сети «Додо Пицца» Федор Овчинников рассказал в соцсетях, что провел 147 дней в тундре вместе с семьей ненцев-оленеводов. По его словам, идея уехать подальше от цивилизации появилась у него несколько лет назад, а весной 2025 года он решился на путешествие в Арктику. Его историю пересказали в «Афиша Daily».

«Я чувствовал себя ребенком. Будто заново учился ходить. Спал спиной к спине с семьей, месяцами не встречал других людей. Мы двигались по бескрайней тундре, и казалось, что находимся на космическом корабле», — поделился Овчинников.

Он подчеркнул, что это путешествие не было попыткой сбежать от себя или преодолеть кризис. По словам предпринимателя, это был способ взглянуть на жизнь из другой реальности и протестовать против предопределенности.

«Построил большую компанию — что дальше? Кажется, что ты свободен, но идешь по заданному вектору. Жизнь прекрасна тем, что ее можно открывать до самого конца», — отметил Овчинников.

Опыт жизни в тундре научил его ценить добрый смех и поддержку людей вокруг, которые помогают справляться с пургой, дождем и холодом. «Я открывал жизнь заново», — заключил он.