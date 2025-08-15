Основатель «Додо Пиццы» прожил 5 месяцев в тундре

Основатель сети «Додо Пицца» Федор Овчинников рассказал в соцсетях, что провел 147 дней в тундре вместе с семьей ненцев-оленеводов. По его словам, идея уехать подальше от цивилизации появилась у него несколько лет назад, а весной 2025 года он решился на путешествие в Арктику. Его историю пересказали в «Афиша Daily».
Он подчеркнул, что это путешествие не было попыткой сбежать от себя или преодолеть кризис. По словам предпринимателя, это был способ взглянуть на жизнь из другой реальности и протестовать против предопределенности.
Опыт жизни в тундре научил его ценить добрый смех и поддержку людей вокруг, которые помогают справляться с пургой, дождем и холодом. «Я открывал жизнь заново», — заключил он.