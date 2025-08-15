Основатель «Додо Пиццы» прожил 5 месяцев в тундре

Основатель сети «Додо Пицца» Федор Овчинников рассказал в соцсетях, что провел 147 дней в тундре вместе с семьей ненцев-оленеводов. По его словам, идея уехать подальше от цивилизации появилась у него несколько лет назад, а весной 2025 года он решился на путешествие в Арктику. Его историю пересказали в «Афиша Daily».