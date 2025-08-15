В Советском парке появятся крытые беседки и новые дорожки

Начавшиеся работы в Советском парке города вызвали вопросы у горожан. В сообществе «ЧП Омск» во «ВКонтакте» появились публикации с фотографиями перекопанных дорожек и подготовительных работ. Очевидцы высказали предположение о «застройке парка круглогодичными домиками» и выразили недоумение по поводу нарушения пешеходных путей.
Администрация города Омска отреагировала на возникшую дискуссию. В официальном разъяснении мэрии подчеркивается, что наблюдаемые изменения — не хаотичная застройка, а часть «запланированного масштабного благоустройства» территории парка культуры Советского района.
Суть проекта, по словам властей, включает установку всесезонных крытых модульных беседок, модернизацию системы освещения и прокладку современных деревянных дорожек.
«Новые беседки будут использоваться для проведения разнообразных культурных и развлекательных мероприятий, а также для тихого отдыха в кругу семьи или друзей. Новые дорожки обеспечат удобство и безопасность передвижения по парку, а освещение сделает прогулки комфортными и безопасными даже в тёмное время суток», — сообщили в мэрии.