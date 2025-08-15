Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До гастрофеста на озере Лебяжье довезут бесплатные шаттлы

В день фестиваля усилится работа автобусов № 36, 36а, 46, 72, 116.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Завтра, 16 августа, на озере Лебяжье развернется ежегодный «Гастрофест на Лебяжьем». Для удобства горожан на площадки фестиваля организуют бесплатные шаттлы и увеличат частоту движения маршрутных автобусов.

Так, до майдана на Лебяжьем можно будет бесплатно добраться на шаттлах со следующих точек:

  • с парковки гипермаркета «Мегастрой» по адресу: Горьковское шоссе, 28;
  • от остановки «Жилой массив Ремплер» рядом с заправкой по улице Залесной.

Добраться до гастрофестиваля можно будет и на общественном транспорте. В день проведения мероприятия автобусы № 36, 36а, 46, 72, 116 будут работать в усиленном режиме.

Гости на личном автомобиле смогут оставить транспортное средство на парковке недалеко от майдана. А для любителей пеших прогулок организован маршрут вдоль каскада озер от остановки «Лебяжье».

Напомним, «Гастрофест на Лебяжьем» пройдет в лесопарковой зоне озера Лебяжье в пятый раз. Мероприятие соберет более 40 тысяч жителей и гостей столицы Татарстана. Посетителей ждет гастрономическое разнообразие, насыщенная развлекательная программа и выступления известных артистов.