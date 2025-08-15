Ричмонд
Нападение льва на директора парка «Тайган» Зубкова запечатлели в «бронзе»

В Крыму рядом с сафари-парком «Тайган» установили скульптуру, запечатлевшую недавнее трагическое происшествие: нападение льва на директора парка Олега Зубкова. Этот памятник подарили парку друзья пострадавшего.

Источник: Российская газета

На табличке у подножия композиции надпись: «Сражение человека-льва с царем зверей 22 июня 2025 года. Победа Олега Зубкова в смертельной схватке со львом официально признана вторым днем рождения Зубкова О. А». Монумент представляет героя в полный рост, выполнен из артбетона и выкрашен в бронзовый цвет. Сам директор сейчас восстанавливается, к подарку отнесся с юмором, замечает — раз посетителям скульптура нравится, то и хорошо.

«Родина» писала об этом ЧП. Зубков заехал на электромобиле с мясом в так называемую «саванну» для кормления львов. В момент кормления один из хищников внезапно напал на него. Лев нанес Зубкову тяжелые травмы: два укуса в шею повредили трахею, затронули ткани груди. Мужчина, несмотря на боль и шок, сумел выбраться из клетки, но сразу потерял сознание.

Его доставили в Белогорскую ЦРБ и сделали операцию, а потом санавиацией переправили в Краснодар. Из больницы директора «Тайгана» выписали 3 июля.

Олег Зубков сообщил, что еще не оправился от полученных травм. Пока не вернул и былую физическую форму. Всю вину за инцидент он взял на себя.

Стало известно, что в сафари-парке рассматривают возможность продажи напавшего на Зубкова льва в какой-нибудь зоопарк.