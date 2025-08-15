Нападение льва на директора парка «Тайган» Зубкова запечатлели в «бронзе»

На табличке у подножия композиции надпись: «Сражение человека-льва с царем зверей 22 июня 2025 года. Победа Олега Зубкова в смертельной схватке со львом официально признана вторым днем рождения Зубкова О. А». Монумент представляет героя в полный рост, выполнен из артбетона и выкрашен в бронзовый цвет. Сам директор сейчас восстанавливается, к подарку отнесся с юмором, замечает — раз посетителям скульптура нравится, то и хорошо.