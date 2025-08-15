Белорусы будут отдыхать три дня подряд в ноябре 2025 года. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, пишет БелТА.
В ноябре в Беларуси будут отмечать День Октябрьской революции 7 ноября. Указанная дата в 2025 году выпала на пятницу. Это значит, что у белорусов будут трехдневные выходные: 7, 8 и 9 ноября.
Кстати, Минтруда сказало белорусам про большие выходные в 2026 году.
Тем временем Совмин Беларуси назвал единственную рабочую субботу в 2026 году.
Кроме того, большие выходные без переносов и отработок в 2026 году подсчитали в Беларуси.