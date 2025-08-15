Поколение зумеров возвращается к MP3-плеерам

Молодое поколение все активнее отказывается от Spotify Premium и возвращается к MP3-плеерам. Причины просты: рост цен на подписки и желание слушать музыку без привязки к сервисам, сообщают в Daily Mail.
В Великобритании индивидуальная подписка Spotify стоит 11,99 фунта стерлингов в месяц, или 1300 рублей, семейная — 19,99 фунта стерлингов, или 2200 рублей, студенческая — 5,99 фунта стерлингов, или 650 рублей. Для сравнения: MP3-плеер с памятью на 2000 песен в магазинах можно найти за 19,99 фунта стерлингов.
В соцсетях все больше видео с хештегами Back to MP3. Пользователи рассказывают, что устали арендовать музыку и хотят единожды загружать все треки. Так, блогерша Симонализа из США купила плеер на 64 гигабайта и заявила: «12 000 песен без рекламы, без платной подписки — спасибо». Ее ролик набрал более 11 000 лайков.
Подобные истории появляются в соцсетях по всему миру — от Великобритании до Юго-Восточной Азии. Кто-то достает старый iPod, кто-то — Sony Walkman. Многие вспоминают о записи дисков и наслаждаются тем, что реклама и алгоритмы стримингов им больше не мешают.
Эксперты называют это частью тренда цифровой усталости. Как и в случае с возрождением винила, Gen Z хотят физические носители и контроль над своей музыкой. Напомним, что в 2023 году продажи винила достигли рекорда за 33 года. Спрос на CD и кассеты тоже растет.