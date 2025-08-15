Ричмонд
Max возглавил топ бесплатных приложений в Google Play и AppStore

Max занял первое место среди бесплатных приложений в Google Play и AppStore в РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Национальный мессенджер Max вышел на первое место в топе бесплатных приложений в российских сегментах магазинов приложений Google Play и AppStore, обратил внимание корреспондент РИА Новости.

Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>>

Рейтинг мессенджера в Google Play составляет 4,6, а в AppStore — 4,4.

Также в топ-чарт бесплатных приложений в AppStore входят сервис для видеосвязи и звонков Google Meet и VPN-сервисы. В Google Play лидерами рейтинга бесплатных приложений стали VPN-сервисы и приложение для видеозвонков Imo.

VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет «дочка» VK — «Коммуникационная платформа».