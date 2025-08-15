Ричмонд
В Москве представили электротакси

На Международном евразийском форуме «Такси» в Москве представили такси-версию российского электромобиля «Атом». Производителем стала компания «Кама», основанная в августе 2021 года.

Алена Соколова
Автор Новости Mail

Как сообщает корреспондент ТАСС, модель показали в четырехместном исполнении, а в будущем ожидается и трехместная модификация. Оба варианта будут доступны в версии для корпоративных парков.

Электрокар получил запас хода 500 километров, максимальную скорость 170 километров в час и батарею емкостью 77 киловатт-часов. Зарядка на 100 километров пробега займет всего восемь минут, а разгон до 100 километров в час — восемь секунд.

По словам операционного директора по продажам «Атома» Максима Бардина, компания рассчитывает сделать таксопарки не только клиентами, но и полноценными партнерами. «У нас не будет дилеров, а полноценными партнерами будут в том числе таксопарки», — отметил он.

Производитель планирует создавать комплексные зарядные хабы прямо на территории таксопарков. Там можно будет зарядить машину по льготному тарифу, провести техобслуживание, а водителям — пройти медосмотр и отдохнуть. Для частных владельцев предусмотрят консьерж-сервис: автомобиль будут забирать на обслуживание без участия клиента.

Разработка «Атома» ведется с 2021 года, а первый прототип показали в мае 2023-го. Серийный выпуск стартует в 2025 году.