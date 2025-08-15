В Москве представили электротакси

Как сообщает корреспондент ТАСС, модель показали в четырехместном исполнении, а в будущем ожидается и трехместная модификация. Оба варианта будут доступны в версии для корпоративных парков.
По словам операционного директора по продажам «Атома» Максима Бардина, компания рассчитывает сделать таксопарки не только клиентами, но и полноценными партнерами. «У нас не будет дилеров, а полноценными партнерами будут в том числе таксопарки», — отметил он.
Производитель планирует создавать комплексные зарядные хабы прямо на территории таксопарков. Там можно будет зарядить машину по льготному тарифу, провести техобслуживание, а водителям — пройти медосмотр и отдохнуть. Для частных владельцев предусмотрят консьерж-сервис: автомобиль будут забирать на обслуживание без участия клиента.
Разработка «Атома» ведется с 2021 года, а первый прототип показали в мае 2023-го. Серийный выпуск стартует в 2025 году.