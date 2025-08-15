Депутат Яковлев попробует прожить на 8094 рубля в месяц в Новосибирске

Депутат Новосибирской области Роман Яковлев объявил о личном эксперименте — с 18 августа он попробует прожить на официально установленную сумму продуктовой корзины в 8094 рубля в месяц, чтобы доказать несоответствие этих цифр реальной ситуации на рынке.
Как заявил сам парламентарий, «Мы ежедневно ходим в магазины и видим реальные цены — на эту сумму невозможно прожить месяц, приобретая даже необходимые продукты!», подчеркнув, что текущая методика расчёта требует пересмотра с учётом реальных цен и потребностей граждан.
Яковлев настаивает, что чиновников, ответственных за расчёт заниженных показателей, следует привлекать к ответственности, а саму методику — кардинально менять.
В ходе эксперимента депутат планирует документально фиксировать все покупки и их стоимость, чтобы наглядно продемонстрировать абсурдность официальных цифр.
Жителей региона он призывает поделиться в комментариях реальными суммами своих месячных трат на продукты — эти данные помогут создать объективную картину и усилить аргументацию для пересмотра социальных стандартов в сторону повышения. Результаты своего «прожиточного эксперимента» Яковлев обещает обнародовать в конце августа.