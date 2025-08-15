Депутат Яковлев попробует прожить на 8094 рубля в месяц в Новосибирске

Как заявил сам парламентарий, «Мы ежедневно ходим в магазины и видим реальные цены — на эту сумму невозможно прожить месяц, приобретая даже необходимые продукты!», подчеркнув, что текущая методика расчёта требует пересмотра с учётом реальных цен и потребностей граждан.