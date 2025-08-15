Из аэропорта Перми через неделю откроют прямой рейс в Горно-Алтайск

Согласно онлайн-табло Международного аэропорта «Пермь», перелеты между двумя регионами России авиакомпания будет выполнять с периодичностью один раз в неделю по пятницам. Вылет самолета в Горно-Алтайск из Перми в 06:05, прилет — 10:50 (время местное).