Из аэропорта Перми через неделю откроют прямой рейс в Горно-Алтайск

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» с 22 августа приступит к выполнению полетной программы из Перми в единственный город Республики Алтай — Горно-Алтайск. Время прямого перелета составит 2 часа 45 минут.
Согласно онлайн-табло Международного аэропорта «Пермь», перелеты между двумя регионами России авиакомпания будет выполнять с периодичностью один раз в неделю по пятницам. Вылет самолета в Горно-Алтайск из Перми в 06:05, прилет — 10:50 (время местное).
Полеты начнет выполнять воздушное судно Bombardier. Стоимость билета с ручной кладью и багажом до 10 кг — от 11,9 тыс. руб. Полетная программа рассчитана до 25 октября 2025 года.
С 1 ноября из Перми возобновят прямые перелеты в Баку.