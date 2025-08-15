Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из аэропорта Перми через неделю откроют прямой рейс в Горно-Алтайск

Время перелета из Пермского края на Алтай составит около трех часов.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» с 22 августа приступит к выполнению полетной программы из Перми в единственный город Республики Алтай — Горно-Алтайск. Время прямого перелета составит 2 часа 45 минут.

Согласно онлайн-табло Международного аэропорта «Пермь», перелеты между двумя регионами России авиакомпания будет выполнять с периодичностью один раз в неделю по пятницам. Вылет самолета в Горно-Алтайск из Перми в 06:05, прилет — 10:50 (время местное).

Полеты начнет выполнять воздушное судно Bombardier. Стоимость билета с ручной кладью и багажом до 10 кг — от 11,9 тыс. руб. Полетная программа рассчитана до 25 октября 2025 года.

С 1 ноября из Перми возобновят прямые перелеты в Баку.