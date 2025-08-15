Холод и дожди придут в Казахстан

С 16 по 18 августа на погоду в большинстве регионов Казахстана будет влиять северо-западный циклон. Без осадков эти дни пройдут только на юго-западе страны. На западе дожди не прогнозируются 17 и 18 августа, а в центре — лишь в конце периода.