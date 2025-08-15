Ричмонд
Холод и дожди придут в Казахстан

Дожди и похолодание ожидаются в ряде регионов Казахстана в выходные, сообщает El.kz.

Источник: EL.kz

С 16 по 18 августа на погоду в большинстве регионов Казахстана будет влиять северо-западный циклон. Без осадков эти дни пройдут только на юго-западе страны. На западе дожди не прогнозируются 17 и 18 августа, а в центре — лишь в конце периода.

Синоптики предупреждают о сильных дождях с грозами, градом и шквалистым ветром на севере, северо-западе, востоке и в центральных областях.

Температурный фон будет меняться: на востоке и юго-востоке станет прохладнее — днём 17…25 °C и 25…32 °C соответственно. На севере ожидается 18…23 °C, в центре — 20…30 °C. В то же время на западе потеплеет, местами воздух прогреется до +35 °C.