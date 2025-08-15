Ученые выяснили, когда кофе приносит наибольшее удовольствие

В эксперименте участвовали 236 человек от 18 до 29 лет. 14−28 дней они пили кофе и заполняли анкеты: всего — более 28 000 раз. Добровольцы оценивали состояние по таким положительным эмоциям, как удовольствие, энтузиазм и счастье, а также по отрицательным — грусть, недовольство и беспокойство.