Ученые выяснили, когда кофе приносит наибольшее удовольствие

В эксперименте участвовали 236 человек от 18 до 29 лет. 14−28 дней они пили кофе и заполняли анкеты: всего — более 28 000 раз. Добровольцы оценивали состояние по таким положительным эмоциям, как удовольствие, энтузиазм и счастье, а также по отрицательным — грусть, недовольство и беспокойство.
Выяснилось, что в целом кофе повышает настроение, а пик кофейного счастья приходится на утренние часы — в течение двух с половиной часов после пробуждения. Причем сильнее всего эффект был у тех, кто чувствовал усталость.
Отрицательные эмоции после кофе встречались значительно реже и не зависели от времени суток. Ученые объяснили позитивный эффект действием дофамина и норадреналина — нейромедиаторов, уровень которых повышает кофеин, блокируя тормозящее вещество аденозин.
Исследователи советуют каждому проанализировать собственные ощущения от кофе и подобрать время приема напитка так, чтобы он приносил максимум пользы и удовольствия.