«Нашли выход!»: в Омском районе жителям перекрыли воду, чтобы избавить поселок от подтопления

Жители поселка Морозовка возмущены нестандартным решением проблемы подтопления участков.

Источник: Комсомольская правда

О странном решении властями проблемы подтопления поселка Морозовка путем перекрытия воды, рассказали жители этого населенного пункта. Сообщение об «инновационном решении» появилось сегодня, 15 августа, в телеграм-канале «Аварийный Омск».

«В поселке Морозовка Омского района до сих пор ничего не сделали с порывом, который существует ВСЕ ЛЕТО! У людей затопления на участках, в погребах, вода размывает фундамент, а от властей — одни обещания! Глава района обещал до 16 августа устранить порыв, затем сроки перенесли до 19 августа, но еще никто не приезжал на место порыва и ничего не пытались даже сделать. А главное: половина поселка сидят уже несколько дней без воды — ее перекрыли, чтобы еще больше не топило поселок. Вот же нашли выход! Теперь у нас есть график включения воды, но ответственного за этот график нет. Людям ни постирать, ни помыться, ни кушать приготовить! СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ?», — эмоционально вопрошает автор поста.

Пост прокомментировала администрация Омского района. Ведомство сообщило, что устранение аварий запланировано на этой неделе, а основной причиной подтопления стал подъем уровня грунтовых вод из-за обильных осадков.