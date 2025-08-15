«Нашли выход!»: в Омском районе жителям перекрыли воду, чтобы избавить поселок от подтопления

«В поселке Морозовка Омского района до сих пор ничего не сделали с порывом, который существует ВСЕ ЛЕТО! У людей затопления на участках, в погребах, вода размывает фундамент, а от властей — одни обещания! Глава района обещал до 16 августа устранить порыв, затем сроки перенесли до 19 августа, но еще никто не приезжал на место порыва и ничего не пытались даже сделать. А главное: половина поселка сидят уже несколько дней без воды — ее перекрыли, чтобы еще больше не топило поселок. Вот же нашли выход! Теперь у нас есть график включения воды, но ответственного за этот график нет. Людям ни постирать, ни помыться, ни кушать приготовить! СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ?», — эмоционально вопрошает автор поста.