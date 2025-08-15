Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ги Буше рассказал, каких игроков ждёт в омском «Авангарде»

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше рассказал, какими он видит игроков, способных усилить команду в новом сезоне.

Источник: БЕЛТА

По словам специалиста, при выборе хоккеистов решающим остаётся талант, но не менее важно, чтобы спортсмен умел работать на коллектив и был готов к серьёзной самоотдаче.

Буше отметил, что капитан команды всегда ставит интересы партнёров выше личных, и привёл в пример Наиля Якупова, который, по его словам, демонстрирует правильные ценности и стремление к росту.

«Нам нужны игроки, которые хотят стать лучшими, которые уходят из зоны комфорта», — пояснил тренер.

Отдельно он подчеркнул работу генерального менеджера клуба Алексея Сопина, поблагодарив его за поддержку и усилия в комплектовании состава.

«Нам нужны профессионалы на льду и те, которые обладают хорошими человеческими качествами», — добавил Буше.