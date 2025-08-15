Ги Буше рассказал, каких игроков ждёт в омском «Авангарде»

По словам специалиста, при выборе хоккеистов решающим остаётся талант, но не менее важно, чтобы спортсмен умел работать на коллектив и был готов к серьёзной самоотдаче.
Буше отметил, что капитан команды всегда ставит интересы партнёров выше личных, и привёл в пример Наиля Якупова, который, по его словам, демонстрирует правильные ценности и стремление к росту.
«Нам нужны игроки, которые хотят стать лучшими, которые уходят из зоны комфорта», — пояснил тренер.
Отдельно он подчеркнул работу генерального менеджера клуба Алексея Сопина, поблагодарив его за поддержку и усилия в комплектовании состава.
«Нам нужны профессионалы на льду и те, которые обладают хорошими человеческими качествами», — добавил Буше.