В красноярский Солнечный запустят троллейбусы

Об этом рассказали в мэрии.
Сейчас в городе ищут подрядчика для обустройства контактной сети. Начальная цена контракта — 12,7 млн рублей. Специалистам предстоит установить опоры освещения на участке от ул. Шумяцкого до ул. Енисейский тракт, 20, и разместить на них необходимое электрооборудование.
Приступить к работам подрядчик должен с момента подписания документов. Завершить монтаж контактной сети необходимо до середины ноября. Затем электроустановки и электросети необходимо будет настроить и запустить с применением электролаборатории, зарегистрированной в Енисейском управлении Ростехнадзора.
В мэрии считают, что дополнительные троллейбусы помогут разгрузить существующие автобусные маршруты, улучшив транспортную доступность микрорайона. Напомним, сейчас в Солнечный можно доехать на автобусах №№ 23, 50, 60, 61, 63, 64, 69, 87.