В красноярский Солнечный запустят троллейбусы

Сейчас в городе ищут подрядчика для обустройства контактной сети. Начальная цена контракта — 12,7 млн рублей. Специалистам предстоит установить опоры освещения на участке от ул. Шумяцкого до ул. Енисейский тракт, 20, и разместить на них необходимое электрооборудование.