Сергей Лавров прибыл на Аляску в патриотическом свитере челябинского бренда

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прилетел в Аляску на переговоры в свитере «СССР» от челябинского бренда SelSovet. Об этом пишет «Первый областной» со ссылкой основательницу компании Екатерину Варлакову.
Как сообщили в компании, в 2025 году МИД РФ сделал закупку мужских и женских свитеров этих моделей.
«Но мы не знали, что сам Сергей Лавров носит наш свитер. Конечно, для нас это особый комплимент», — отметила Екатерина.
Уже восемь лет бренд работает над выпуском одежды в патриотическом стиле. Особенно популярны свитеры легенда СССР.
«Мы испытываем чувство гордости, за то, что делаем», — добавила основательница бренда.
На данный момент такой свитер стоит около 11 тысяч рублей.