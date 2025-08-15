Ричмонд
Сергей Лавров прибыл на Аляску в патриотическом свитере челябинского бренда

Оказалось, что свитер-легенда «СССР» выпушен челябинским брендом и пользуется популярностью.

Источник: РИА "Новости"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прилетел в Аляску на переговоры в свитере «СССР» от челябинского бренда SelSovet. Об этом пишет «Первый областной» со ссылкой основательницу компании Екатерину Варлакову.

Как сообщили в компании, в 2025 году МИД РФ сделал закупку мужских и женских свитеров этих моделей.

«Но мы не знали, что сам Сергей Лавров носит наш свитер. Конечно, для нас это особый комплимент», — отметила Екатерина.

Уже восемь лет бренд работает над выпуском одежды в патриотическом стиле. Особенно популярны свитеры легенда СССР.

«Мы испытываем чувство гордости, за то, что делаем», — добавила основательница бренда.

На данный момент такой свитер стоит около 11 тысяч рублей.

