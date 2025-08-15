О прохладе можем только мечтать — жара не отступает: В Молдове объявлен очередной «желтый код» — ожидается пекло до +35 градусов

Объявлен жёлтый код.
До 17 августа в Молдове ожидается сильная жара.
Температура воздуха поднимется до +33… +35°C.
Предупреждение действует почти на всей территории страны.
.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
В Молдове придумали новые награды перед выборами: Только вручать Орден Свободы, когда в стране есть политзаключенные, репрессии и запреты, — верх лицемерия.
Власти учредили новые ордена и изменили вид уже существующих (далее…).
Репрессивная машина в действии: Если бы меня десятилетней давности закинуть в настоящую Молдову, поразился бы — за православие у нас уже возбуждают уголовные дела!
Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины с ребенком, которых в Кишиневе силой затолкали в автозак прямо с православного контрпротеста во время ЛГБТ-марша (далее…).
Как можно было так проиграть: Разгром чемпиона Молдовы в Сан-Марино — оргеевский «Милсами» пропустил три мяча и вылетает из еврокубков.
«Милсами» проиграл скромному санмаринскому клубу со счетом 0:3 (далее…).