О прохладе можем только мечтать — жара не отступает: В Молдове объявлен очередной «желтый код» — ожидается пекло до +35 градусов

Предупреждение действует почти на всей территории страны.

Источник: Комсомольская правда

Объявлен жёлтый код.

До 17 августа в Молдове ожидается сильная жара.

Температура воздуха поднимется до +33… +35°C.

Предупреждение действует почти на всей территории страны.

.

