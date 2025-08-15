Профсоюзы рассказали о ситуации с ценами в Беларуси

«Например, ситуация с отечественными овощами, которая возникла в межсезонный период. Первые сигналы к нам начали поступать еще в конце прошлого года. В первую очередь они касались качества овощей и фруктов. Профсоюзные специалисты по обращениям выезжали в торговые объекты. По нашей рекомендации некачественный товар снимали с реализации», — цитирует начальника главного управления социального партнерства и трудовых отношений ФПБ Дмитрия Алексейчика профсоюзный портал 1prof.by.