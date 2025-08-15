Профсоюзы рассказали о ситуации с ценами в Беларуси

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Профсоюзные специалисты проанализировали ситуацию на рынке товаров и услуг, сообщает ФПБ.
В федерации напомнили, что ежемесячный мониторинг цен в магазинах был изменен на другой формат — обращения через общественные приемные. Они заработали в августе прошлого года. Граждане могут анонимно рассказать о значительном повышении цен на товары, их дефицит, недостаточный ассортимент или плохое качество.
«Например, ситуация с отечественными овощами, которая возникла в межсезонный период. Первые сигналы к нам начали поступать еще в конце прошлого года. В первую очередь они касались качества овощей и фруктов. Профсоюзные специалисты по обращениям выезжали в торговые объекты. По нашей рекомендации некачественный товар снимали с реализации», — цитирует начальника главного управления социального партнерства и трудовых отношений ФПБ Дмитрия Алексейчика профсоюзный портал 1prof.by.
По его словам, за год работы общественных приемных поступило около 250 обращений. Каждое из них детально рассматривалось, как правило, с выездом на место.
В Федерации профсоюзов отметили, что нареканий на рост цен или острый дефицит повседневных товаров практически не поступает. Ситуацию на потребительском рынке специалисты характеризуют как стабильную и управляемую.
«Если говорить про точечные обращения, то в большинстве случаев они касаются реализации некачественных товаров, в том числе с истекшим сроком годности», — добавил представитель ФПБ.
Кроме того, по-прежнему есть вопросы к работе сельской торговли. Они касаются работы автолавок, представленного в них ассортимента, а также просьб оказать содействие в возобновлении работы закрытых магазинов.
В общественную приемную ФПБ можно обратиться онлайн (через специальную форму) или лично. Специалисты принимают обращения в Минске и в областных центрах каждый четверг.