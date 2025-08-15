В субботу, 16 августа, в ночное время местами по северо-западу возможны, а утром и на большей части Беларуси пройдут кратковременные дожди. В дневное время вероятны сильные дожди. В отдельных районах не исключены грозы, а также усиление ветра от 15 до 20 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от +9 до +16 градусов, местами будет — +7−8 градусов, а по западу — +17−20 градусов. В дневные часы прогнозируется до +21 градуса по северной части до +33 градусов по юго-западной.