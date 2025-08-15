Белгидромет сказал белорусам о похолодании и ливнях в выходные 16 и 17 августа. Подробности БелТА сообщили в пресс-службе Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
«Погода в Беларуси этим летом отличается крайней нестабильностью. Так, предстоящая пятница станет не только финальным днем рабочей недели, но и крайним днем правления солнечного антициклона, а уже в предстоящие выходные облачные массивы атмосферных фронтов накроют территорию нашей страны», — обращают внимание синоптики.
По причине атмосферных фронтов в выходные во многих регионах Беларуси ожидаются кратковременные дожди, местами днем 16 августа — сильные дожди. Синоптики добавляют, что в отдельных районах осадки будут сопровождаться грозами, сильным порывистым ветром.
В Белгидромете замечают: 15 и 16 августа в Беларуси будет теплая и солнечная погода. По северной части воздух прогреется до +21 градусов, а по юго-западу — до +33 градусов. А в воскресенье, 17 августа, вслед за фронтальными разделами в страну начнет поступать прохладная воздушная масса. Из-за этого температура снизится: днем окажется от +14 градусов по северу до +25 градусов по югу.
В субботу, 16 августа, в ночное время местами по северо-западу возможны, а утром и на большей части Беларуси пройдут кратковременные дожди. В дневное время вероятны сильные дожди. В отдельных районах не исключены грозы, а также усиление ветра от 15 до 20 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от +9 до +16 градусов, местами будет — +7−8 градусов, а по западу — +17−20 градусов. В дневные часы прогнозируется до +21 градуса по северной части до +33 градусов по юго-западной.
В воскресенье, 17 августа, и ночью, и днем ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Днем местами по северу страны прогнозируется усиление ветра порывами от 15 до 18 метров в секунду. Ночью окажется от +7 градусов по северо-западной части до +16 градусов по юго-восточной. Днем температура воздуха будет от +14 градусов по северу и до +25 градусов по югу Беларуси.
Ранее назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в августе 2025: «В Беларуси новая рекордная зарплата — 33 тысячи рублей ежемесячно».